MIUI 12 to nowa nakładka, która trafi na smartfony Xiaomi i Redmi. Wygląda na to, że jest coraz bliżej, bo w sieci pojawia się coraz więcej przecieków. Co ciekawe, zapowiedź MIUI 12 może odbyć się nawet za kilkanaście dni. Mówi się, że Xiaomi uruchomi proces rejestracji pod koniec tego miesiąca lub na początku maja.