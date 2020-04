Huawei P40 Pro doczekał się nowej aktualizacji oprogramowania w postaci EMUI 10.1.0.122. Update jest już udostępniany w Chinach i waży ponad 700 MB. Uaktualnienie wprowadza poprawki obejmujące aparat, ekran czy Always on Display. Są też udoskonalenia obejmujące stabilność zainstalowanego w telefonie systemu.

Huawei P40 Pro doczekał się nowego uaktualnienia oprogramowania. To aktualizacja do EMUI 10.1.0.122, gdzie wprowadzono różne poprawki. Jest to już kolejny update, który trafia na telefon, ale na razie odbywa się to w Chinach. W kraju nakładka nadal ma oznaczenie z numerem 10.1.0.112.

Nowa wersja EMUI 10.1 dla Huawei P40 Pro wprowadza poprawki obejmujące aparat i tutaj wspomina się o optymalizacjach poprawiających efekt zdjęć w wysokiej rozdzielczości, lepszej jakości obrazu i stabilności kamery. Następnie mamy nowy styl zegara dla Always on Display oraz wsparcie dla telewizora Vision X65, na który można przesyłać obraz z telefonu. Poprawiono także wyświetlanie obrazu na ekranie smartfona i poprawiono wydajność systemu.

Huawei P40 Pro dostaje EMUI 10.1.0.122 drogą OTA w Chinach. Aktualizacja waży 711 MB. Domyślamy się, że z czasem trafi także do kraju. Na razie jednak na telefonach z polskiej dystrybucji jej nie ma. Dane techniczne modelu Huawei P40 Pro znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro – dane techniczne

6,58-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli i 90 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2 + sensor IR

aparat fotograficzny 50 MP f/1.9 + 40 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

209 g

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

źródło