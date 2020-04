Redmi Note 9 to tańszy smartfon Xiaomi, który wkrótce dołączy do modeli 9S oraz Pro. Telefon został dostrzeżony na stronie TENAA. Tam opublikowano zdjęcia. Jest też niemal kompletna specyfikacja techniczna. Zobaczmy więc, co Redmi Note 9 będzie miał do zaoferowania. Na pokładzie jest poczwórny aparat.