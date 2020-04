Honor 20E to nowy średniak submarki Huawei, który debiutuje w Europie. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowy smartfon, a przebrandowany model, który był już dostępny w Chinach. Znamy już cenę telefonu Honor 20E i ta nie wydaje się być wygórowana. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.