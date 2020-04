Motorola Razr 2019 to składany smartfon, który doczekał się wyróżnienia od Red Dot. To nagroda Best of the Best za przełomowy design, którą przyznano temu telefonowi. W rywalizacji brało udział ponad 6500 produktów z 60 krajów. Nietypowa konstrukcja składanego modelu Motorola Razr 2019 spodobała się oceniającym.

Motorola Razr 2019 to składany smartfon, który debiutował w zeszłym roku. Choć na rynek trafił dopiero w tym. Urządzenie wyróżnia się z pewnością nietypową konstrukcją. Zostało zgłoszone do ostatnich wyróżnień w ramach Red Dot Best of Best. Udało się wygrać i została przyznana nagroda za przełomowy design.

Składana Motorola Razr 2019 miała nie lada konkurencję. Zgłoszono ponad 6500 produktów z ponad 60 krajów. Nagroda Red Dot Best of Best to bardzo prestiżowe wyróżnienie. Dlatego producent postanowił pochwalić się jego otrzymaniem.

Wiemy, że Motorola miała kilkanaście różnych prototypów modelu Razr 2019. W końcu zdecydowano się na wybór tego jednego konkretnego, który w końcu trafił po opóźnieniach na rynek. W przygotowaniu jest kolejny model, co ujawnił nam patent uzyskany przez firmę. Tam pojawił się także ciekawy design i rozwiązania. Dane techniczne modelu Motorola Razr 2019 znajdziecie niżej.

Motorola Razr 2019 – dane techniczne

6,2-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 876 × 2142 pikseli

2,7-calowy ekran gOLED o rozdzielczości 800 x 600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 710

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 5 Mpix f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 16 Mpix f/1.7 z diodą LED

bateria o pojemności 2510 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

eSIM

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

72 x 172 x 6,9 mm (po rozłożeniu)

205 gramów

Android 9 Pie

źródło: komunikat prasowy