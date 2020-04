MIUI 12 to nowa nakładka Xiaomi, którą poznamy w tym roku. Tymczasem poznajemy kolejne nowości dla tej wersji. Obejmują one nowe UI i zmiany dostrzeżono w aplikacji MiSettings. MIUI 12 wprowadzi udoskonalenia obejmujące wybrane elementy interfejsu i część z nich mamy okazję zobaczyć na zrzutach ekranowych.

MIUI 12 jest już w przygotowaniu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wprowadzi ujednolicone fonty. Teraz mamy okazję zobaczyć kolejne nowości. Tym razem związane z interfejsem. Xiaomi wprowadzi nowe UI w wybranych obszarach oprogramowania. Doszukano się ich w aplikacji MiSettings, którą to następnie usunięto. Zobaczmy, co nowego się pojawia.

Nowości związane z UI w MIUI 12

Na poniższym zrzucie ekranowym po prawej widać nowe UI dla opcji odświeżania obrazu. Po lewej stronie (dla porównania) obecny interfejs. MIUI 12 wprowadzi przeprojektowany wygląd tego ustawienia. Xiaomi zdecydowało się na większe elementy. Jest też więcej informacji o każdym z dwóch wyborów.

MIUI 12 wprowadzi także nowości w trybie skupienia, co widać poniżej. Xiaomi dodało nową animację. Są też pewne modyfikacje obejmujące rozmieszczenie elementów. To samo dotyczy elementów o użyciu telefonu, co widać na kolejnych zrzutach ekranowych.

Domyślamy się, że to tylko część nowości obejmujących UI z MIUI 12. W rzeczywistości pewnie Xiaomi szykuje znacznie więcej, ale poznamy je dopiero za jakiś czas, co warto mieć na uwadze. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne informacje. Data oficjalnej zapowiedzi ciągle jest tajemnicą. Możliwe, że dzieli nas od niej nawet jeszcze kilka miesięcy.

źródło: XDA-Developers