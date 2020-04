Motorola Edge Plus z datą premiery. Debiut już w przyszłym tygodniu

Motorola Edge Plus to pierwszy flagowiec firmy od kilku lat. Data premiery o tej pory pozostawała tajemnicą, ale producent w końcu przerwał milczenie. Smartfon zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Wiemy, że Motorola Edge Plus otrzyma aparat z głównym sensorem 108 MP. Pojawi się też tańszy model.

Motorola Edge Plus to smartfon, który mogliśmy już oglądać na renderach. Potem był obiektem innych przecieków. Teraz dowiadujemy się, kiedy zobaczymy flagowca. Data premiery to 22 kwietnia, co producent już potwierdził. Tego dnia poznamy nowy telefon i jego ceny.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg — Motorola (@Moto) April 13, 2020

Motorola Edge Plus będzie flagowcem, których to w ostatnim czasie brakowało w portfolio marki. Urządzenie zapowiada się ciekawie, bo otrzyma wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Wiemy też, że nie zabraknie 6,67-calowego ekranu z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Smartfon dostanie także pojemną baterię.

Wraz z flagowcem Motorola Edge Plus pojawi się także tańszy model. W nim znajdzie się główny aparat z sensorem 64 MP. Będą też pewne inne cięcia w specyfikacji. Ceny na razie nie są znane. Dane techniczne telefonu Motorola Edge Plus, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Motorola Edge Plus – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5170 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

161,1 x 71,3 x 9,5 mm

Android 10

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: Twitter