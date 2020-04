Honor 30 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się jutro. Tymczasem jest cena flagowca. Urządzenie trafi na rynek w trzech wersjach. Cena modelu Honor 30 Pro Plus nie będzie jednak niska. Trzeba będzie zapłacić tyle, co za Xiaomi Mi 10 Pro. Specyfikacja telefonu wyciekła do sieci już wcześniej.

Honor 30 Pro Plus to flagowiec submarki Huawei, którego premiera odbędzie się jutro. Smartfon był obiektem licznych przecieków, a teraz mamy okazję rzucić okiem na ceny. Te nie będą niskie. Telefon będzie kosztować w Chinach tyle, co Xiaomi Mi 10 Pro. Jednak ma być ciekawą alternatywą dla tego modelu.

Cena Honor 30 Pro Plus w przypadku podstawowej wersji z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane to 4999 juanów (ok. 2950 złotych). Wersja z 8 GB RAM i 256 GB pamięci ma kosztować 5399 juanów (ok. 3200 złotych, a za wariant z 12 GB RAM i 256 GB miejsca trzeba będzie zapłacić 5799 juanów (ok. 3400 złotych). Tanio nie będzie i w Europie oznacza to ceny na poziomie ponad 4 tys. złotych.

Honor 30 Pro Plus będzie ciekawym smartfonem. Wiemy, że dostanie SoC Kirin 990 oraz konkretny aparat fotograficzny. Specyfikacja została dostrzeżona niedawno na stronie TENAA. Znane dane techniczne modelu Honor 30 Pro Plus znajdziecie poniżej.

Honor 30 Pro Plus – dane techniczne

6,57-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

8-rdzeniowy procesor Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfi e

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności nominalnej 3900 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

190 gramów

Android 10

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo