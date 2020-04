Redmi K30 Pro jest ostatnim flagowcem submarki Xiaomi. Jak dobrze wiemy, spełnia on wymagania normy IP53, a więc jest odporny na zachlapania. Co jednak ze standardem IP68. Tutaj głos postanowił zabrać CEO submarki, Lu Weibing, co zrobił na łamach chińskiego serwisu społecznościowego Weibo.

Redmi K30 Pro z obudową z normą IP53 nie nadaje się do aktywności pod wodą. Lu Weibing na Weibo wyjaśnił, że jest to jednak wystarczająca ochrona przed wodą, gdy telefon nie jest zanurzony. Dodał, że IP68 nie jest potrzebne. Tutaj doszło do reakcji fanów submarki, którzy to mają odmienne zdanie w tej kwestii. CEO firmy postanowił więc odpowiedzieć.

Lu Weibing rozważa obudowy z IP68 dla smartfonów Redmi

Lu Weibing wyjaśnił, że skoro tylu fanów marki rzeczywiście chce, aby obudowy były zgodne ze standardem IP68, to rozważy takie rozwiązanie. Na razie to jednak nic pewnego. Trzeba też mieć na uwadze, że może to nieco wpłynąć na wzrost cen smartfonów Redmi. Nie będzie on jednak jakiś duży.

Na razie nie wiadomo, na co zdecyduje się firma. Jeśli IP68 się pojawi, to najpierw w jakimś flagowcu Redmi. Kto wie, a może wraz z modelem K40? O tym przekonamy się dopiero z czasem.

