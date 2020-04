Nowe emoji z Unicode 14 powinny pojawić się w iOS 15 i Android 12 w przyszłym roku. Wygląda jednak na to, że tak się nie stało. Doszło do 6-miesięcznego opóźnienia w ich przygotowaniu. Nowe emotki zostaną pokazane we wrześniu 2021 roku, ale na ich imlementację poczekamy kilka miesięcy dłużej.

Niedawno poznaliśmy nowe emoji, które pojawią się w tegorocznych systemach operacyjnych. Niestety, Android 12 i iOS 15, które zobaczmy w przyszłym roku, nowych emotek nie otrzymają na czas. Doszło do przesunięcia prac nad nimi w związku z pandemią koronawirusa. Dlatego będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać dłużej.

Konsorcjum sprawujące pieczę nad emoji przekazało, że aktualizacja Unicode 14, gdzie pojawią się nowe obrazki, pojawi się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Będzie to aż sześć miesięcy. Zamiast w marcu nowe emotki zobaczymy dopiero we wrześniu 2021 roku. Tak późne ich zaprezentowanie sprawi, że na dostępność w systemach iOS 15 i Android 12 w tym samym roku nie ma co liczyć.

Nowe emoji androi 12 i iOS 15 dostaną dopiero w 2022 roku

Najpewniej na wdrożenie nowych emoji do systemów operacyjnych Android 12 oraz iOS 15 będziemy musieli poczekać do co najmniej pierwszego kwartału 2022 roku lub dłużej. Obecnie również wymaga to dodatkowych miesięcy i emotki pokazywane wiosną są dodawane dopiero późnym latem lub jesienią. Konsorcjum Unicode wyjaśnia jednak, że w przypadku tegorocznych obrazków nie będzie opóźnień. Mają one pojawić się na czas. Spodziewajmy się, że najpierw pojawią się w Androidzie 11, ale już jesienią powinny zostać wprowadzone przez Apple wraz z pomniejszą aktualizacją dla iOS 14.

