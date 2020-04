Galaxy S20 Ultra 5G trafił na rynek tylko w dwóch barwach obudowy. Wiemy jednak, że Samsung szykuje nowy kolor i będzie nim biały odcień. Taka wersja smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma być dostępna do kupienia w Chinach. Potem zapewne zostanie skierowany również na inne rynki, w tym także do Europy.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G trafił na rynek tylko w dwóch odcieniach obudowy. Niedawno wspominaliśmy wam, że w drodze jest co najmniej jeden nowy kolor. Teraz dowiadujemy się, że jest nim biały wariant. Informacje na ten temat przekazał Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam mnóstwo sprawdzonych plotek z obozu Koreańczyków.



Biały Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma być wkrótce dostępny do kupienia w Chinach. Nie mamy renderu, który prezentowałby by nam nowy odcień. Można to sobie jednak wyobrazić. Z czasem taki odcień obudowy zostanie skierowany na inne rynki. Pewnie pojawi się także w Europie, choć na potwierdzenie tych przypuszczeń trzeba będzie poczekać.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G być może z czasem doczeka się kolejnych odcieni. To typowy zabieg marketingowy, który ma na celu zwiększenie sprzedaży poszczególnych telefonów. Szkoda tylko, że na razie brakuje bardziej egzotycznych kolorów. Jak chociażby czerwonego. Dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie niżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 gramów

Android 10 z One UI 2.1

źródło: Twitter