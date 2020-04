Galaxy Note 20 Plus 5G to jeden z tegorocznych notatników, które szykuje Samsung. Smartfon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja. Testowany Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 865+. Poza tym otrzymał 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G będzie jednym z kilku wariantów tegorocznych notatników. Smartfony pojawiały się już w przeciekach. Teraz ten konkretny model został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Telefon otrzyma nowy procesor Qualcomma.

Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G przetestowany w Geekbench ukrywa się pod nazwą kodową SM-N986U. Jest to odblokowany model na rynek amerykański. Smartfon ma 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Oczywiście, z autorską nakładką, którą to w tym przypadku ma być One UI 2.5.

Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G z układem Snapdragon 865+

Testowany Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G dostanie nowy procesor Qualcomma, którym jest układ Snapdragon 865+. Skąd to wiemy? Sprawdzono taktowanie szybszych rdzeni i okazuje się, że przekracza ono barierę 3 GHz. W Snapdragonie 865 bez dopisku + mogą one pracować z częstotliwością do 2,84 GHz. Dlatego wiemy, że jest to nowy SoC.

Wiemy, że Samsung zaprezentuje smartfony z serii Galaxy Note 20 w okolicy sierpnia tego roku. Mają one być dosyć podobne do serii S20. Spodziewajmy się podobnych aparatów i bardziej kanciastej obudowy. Najważniejszą różnicą może być nowe piórko S Pen.

źródło (2)