Xiaomi Mi 10 Pro do niedawna nie miał sobie równych w rankingu AnTuTu i był liderem lutowego zestawienia. Teraz poznajemy marcową listę i na szczycie doszło do zmiany. Najwydajniejszym smartfonem w popularnym benchmarku jest obecnie Oppo Find X2 Pro. Z niewielką przewagą, ale zawsze na plus.

Oppo Find X2 Pro w marcu wykręcał w AnTuTu średnio ponad 606 tys. punktów. W przypadku Xiaomi Mi 10 Pro było to o niespełna 8 tysięcy punktów mniej. Ta niewielka różnica jednak przesądziła o zmianie lidera. Zestawienie obejmujące pierwszą dziesiątkę modeli znajdziecie poniżej.

Prawda jest taka, że zarówno Xiaomi Mi 10 Pro, jak i Oppo Find X2 Pro są wydajnymi smartfonami. Oba mają procesory Snapdragon 865 oraz szybkie kości RAM typu LPDDR5. Niedługo przekonamy się, jak radzi sobie OnePlus 8 Pro. Jego premiera jest już blisko. Znane dane techniczne obu telefonów znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro Global – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 20 + 12 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Oppo Find X2 Pro – dane techniczne

6,7-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3168 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 13 + 48 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4260 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

217 gramów

Android 10 z ColorOS 7.1

źródło