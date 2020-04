Mi 10S Pro to nowy smartfon Xiaomi, który może dostać ciekawy aparat. W Chinach może on zadebiutować pod nazwą CC10 Pro. Jeśli plotki są prawdziwe, to Xiaomi Mi 10S Pro otrzyma główny sensor 144 MP. Tym samym zostanie podwyższona poprzeczka w zakresie sensorów stosowanych w aparatach fotograficzny telefonów.

Xiaomi Mi 10S Pro już pojawiał się w plotkach. Nowy smartfon Chińczyków może dostać bardzo konkretny aparat fotograficzny. Świeże plotki wskazują na to, że główny sensor otrzyma matrycę 144 MP. Będzie to więc kolejny przeskok nad 108-megapikselowymi kamerami, które pojawiły się w telefonach w ostatnim czasie.

Szczegóły nowego sensora 144 MP nie są na razie znane. Nie wiemy, czy ponownie nawiązano współpracę z Samsungiem, jak to było przy okazji Mi Note’a 10. Źródło informacji nie ma też 100% pewności, że taki aparat pojawi się właśnie w Xiaomi Mi 10S Pro. Możliwe, że docelowo trafi do innego modelu, co warto mieć na uwadze.

Xiaomi Mi 10S Pro w Chinach ma zadebiutować pod nazwą CC10 Pro

Xiaomi Mi 10S Pro ma być nazwą telefonu na globalne rynki. W Państwie Środka ten sam model ma pojawić się pod inną. Będzie to CC10 Pro, a więc będzie to następca CC9 Pro z 2019 roku, który to w Europie też pojawił się pod inną nazwą. Na więcej informacji będziemy musieli poczekać, bo te na razie nie są znane. Jedna widzimy, że w przypadku aparatów umieszczanych w smartfonach ostatniego słowa jeszcze nie powiedziano.

