Redmi K30 Pro 5G to nowy smartfon Xiaomi, który dostępny jest w różnych konfiguracjach sprzętowych, w tym różniących się rozmiarem pamięci RAM. To jednak niejedyna różnica, bo w najtańszej opcji Redmi K30 Pro 5G nie ma kości LPDDR5. Firma wykorzystała starszą pamięć typu LPDDR4x. Xiaomi to potwierdziło.