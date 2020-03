Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10 5G mają konkretny aparat i firma cały czas stara się go ulepszać. W drodze jest nowa aktualizacja MIUI 11, które wniesie mnóstwo poprawek. Na razie Xiaomi udostępniło ją w wersji beta. Wiemy jednak, że to uaktualnienie MIUI 11 trafi do stabilnego kanału już w przyszłym miesiącu.