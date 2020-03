P40 Pro i Huawei P40 5G to nowe flagowce, które zaprezentowali dziś Chińczycy. Premiera odbyła się w formie konferencji online. Ceny wyciekły już wcześniej. Telefony trafią na rynek w trzech wersjach, z czego najbogatszą będzie Huawei P40 Pro Plus 5G. Rzućmy sobie okiem na nowości chińskiego giganta.

Huawei P40 5G i Huawei P40 Pro to nowe flagowce Chińczyków, które były obiektem wielu przecieków. Premiera odbyła się w trakcie konferencji online, którą można było oglądać na żywo. Ceny będą zaczynać się od 799 euro w przypadku tańszego modelu. Natomiast P40 Pro trafi na rynek w cenie od 999 euro. Huawei P40 Pro Plus 5G wyceniono na 1399 euro i ten model pojawi się dopiero w czerwcu.

Aparat fotograficzny Ultra Vision

Huawei umieściło w nowych flagowcach aparat Ultra Vision z głównym sensorem 50 MP. W przypadku P40 Pro Plus 5G znajduje się łącznie pięć obiektywów i ten model jest w stanie obsłużyć 10-krotny zoom optyczny i aż 100-krotny cyfrowy. W tańszej wersji Pro jest on 5- lub 50-krotny. Następnie mamy obiektyw szerokokątny i jest to kamera Cine Camera z matrycą 40 MP. Teleobiektyw SuperSensing Zoom ma sensor 12 MP, a w modelu Huawei P40 Pro Plus 5G jest dodatkowa konstrukcja modułu o nazwie SuperZoom Array. Przednia kamerka w droższych modelach ma matrycę 32 MP i dodatkowy sensor IR do głębi obrazu.

Z procesorem Kirin 990 5G

Huawei P40 Pro i tańszy model mają procesory HiSilicon Kirin 990 5G. Co prawda, nie oferuje on tak dużej wydajności, co w przypadku Snapdragona 865, ale mocy z pewnością mu nie brakuje. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, a wersji Plus 5G będzie to nawet 512 GB miejsca. Jest też czytnik kart pamięci nanoSD.

Baterie z szybkim ładowaniem

Huawei P40 Pro Plus 5G oraz tańsza opcja telefonu mają akumulator o pojemności 4200 mAh. Wspierają one szybkie ładowanie SuperCharge 40 W. W przypadku ładowania bezprzewodowego jest to 27 lub 30 W. Nie zabrakło również funkcji zwrotnego ładowania. W najtańszym modelu jest to akumulator 3800 mAh.

Ekran o przekątnej 6,58 cala

Huawei P40 Pro ma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,58 cala, który zakrzywia się na krawędziach. W mniejszym modelu jest to ekran o przekątnej 6,11 cala. Nie zabrakło również modemów 5G. Dane techniczne wszystkich trzech modeli znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro Plus 5G – dane techniczne

6,58-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2 + sensor IR

aparat fotograficzny 50 MP f/1.8 + 40 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

203 gramy

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

Huawei P40 Pro – dane techniczne

6,58-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2 + sensor IR

aparat fotograficzny 50 MP f/1.8 + 40 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

203 gramy

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

Huawei P40 5G – dane techniczne

6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2

aparat fotograficzny 50 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 + 8 MP f/2.4 z diodą LED

bateria o pojemności 3800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

175 gramów

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: komunikat prasowy