Huawei P40 Pro i P40 5G – rusza przedsprzedaż i znamy polskie ceny

Huawei P40 Pro i P40 5G zostały oficjalnie pokazane i już dziś rusza polska przedsprzedaż. Smartfony można zamawiać od 26 marca i znamy już polskie ceny. Przedsprzedaż potrwa do 13 kwietnia. Decydując się na zakup telefonów do tego czasu, można liczyć na smartwatch Huawei Watch GT 2 w cenie jednej złotówki.

Ceny Huawei P40 Pro i tańszego modelu

model bez dopisku Pro – 2999 złotych

model Pro – 4299 złotych

Polskie ceny są, jakie widzimy. W zasadzie to wyciekły one do sieci już jakiś czas temu. Informacje pokryły się z rzeczywistością. Polska przedsprzedaż nie dotyczy najdroższego wariantu telefonu z pięcioma obiektywami. Będzie on dostępny od czerwca w sugerowanej cenie 1399 euro.

Polska przedsprzedaż Huawei P40 do 13 kwietnia

Wiemy, że polska przedsprzedaż telefonów potrwa do 13 kwietnia. Na wybranych rynkach smartfony będzie już można zakupić od 7 kwietnia. W Polsce poczekamy trochę dłużej. Jeśli jednak zdecydujecie się na przedpremierowy zakup, to będziecie mogli liczyć na atrakcyjny prezent. Jest nim smartwatch Huawei Watch GT 2 za jedyną złotówkę. Jest też dodatkowy bonus. To 500 złotych w przypadku tańszego modelu lub 1000 złotych dla droższego w momencie odsprzedaży starszego urządzenia, jak telefon lub innego elektronicznego. Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na pierwsze recenzje.

źródło: komunikat prasowy