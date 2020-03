Mi 10 Global jest już blisko, bo Xiaomi zapowie go oficjalnie w piątek. Tymczasem przed premierą firma ujawniła ceny w funtach. Modelu Pro nie będzie można kupić. Sama cena Xiaomi Mi 10 Global nie jest niska. Tym razem są to kwoty wyższe od tych, do których przez lata przyzwyczaiła nas chińska firma.