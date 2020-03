Redmi Note 9S to globalna wersja smartfona Redmi Note 9 Pro. Dziś odbędzie się jego premiera i będzie ją można oglądać na kanałach Xiaomi na żywo. Wiemy też, że seria 9S ma trafić niedługo do Polski. Informacje na ten temat Xiaomi Polska ma przekazać w niedługim czasie. Live stream rozpocznie się o 13:00.

Redmi Note 9S to globalny wariant smartfona Redmi Note 9 Pro, o czym już wam wspominaliśmy. Dziś odbędzie się premiera telefonu. Xiaomi Polska zapowiada także dostępność w Polsce, choć szczegółów na ten temat nie podano. Wiemy jednak, że mają one zostać przekazane w niedługim czasie.

Premiera Redmi Note 9S będzie dostępna do obejrzenia dla wszystkich. Live stream zostanie udostępniony na kanałach Xiaomi w YouTubie, Facebooku oraz Twiterze. Prowadzona prezentacja będzie w języku angielskim. Możliwe, że w jej trakcie poznamy ceny w euro, na co na pewno liczymy. Start o godzinie 13:00. Relację będziecie mogli śledzić poniżej.

Redmi Note 9S to jeden lub dwa smartfony, jak to jest w przypadku Redmi Note 9 Pro. Ten drugi jest także oferowany w wersji Max i na razie nie wiemy, czy na taki sam ruch zdecydowano się w przypadku modelu 9S. To wyjaśni się już wkrótce. W każdym razie spodziewajmy się specyfikacji jednego z tych dwóch (lub obu) telefonów.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 9S – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 720G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Xiaomi Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9S – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 720G

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48+ 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

