Moto G8 Power Lite na renderach. Jest też cena smartfona

Moto G8 Power Lite to nowy smartfon Motoroli, który jest blisko. Tym razem będzie to tańsze urządzenie. Cena modelu Motorola Moto G8 Power Lite jest już znana. Mamy też rendery i częściowe dane techniczne telefonu. Zobaczmy więc sobie, co ten smartfon będzie miał do zaoferowania.