Honor Play 9A to nowy smartfon submarki Huawei, którego premiera jest blisko. Urządzenie dostrzeżono na stronie TENAA. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Honor Play 9A będzie telefonem ze średniej półki cenowej. Urządzenie ma dużą baterię o pojemności nominalnej 4900 mAh.

Honor Play 9A to nowy średniak submarki Huawei, który został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu TENAA. Tam sprzęt był certyfikowany i choć pełne specyfikacja oraz zdjęcia nie zostały jeszcze opublikowane, tak mamy częściowe dane techniczne. Zobaczmy więc, co już o tym modelu telefonu wiemy. Na razie niewiele.

Honor Play 9A ma 6,3-calowy wyświetlacz o nieznanej rozdzielczości. Następnie mamy akumulator o nominalnej pojemności 4900 mAh. To oznacza, że na opakowaniu pewnie pojawi się informacja o baterii 5000 mAh. Certyfikowane w TENAA urządzenie ma wymiary 159,07 x 74,06 x 9,04 mm. Całość pracuje pod kontrolą Androida i wiemy, że to telefon mający modem 4G.

Honor Play 9A zapewne już blisko

Domyślamy się, że premiera modelu Honor Play 9A musi być nieodległa. Pewnie sprzęt zadebiutuje w Chinach w przyszłym kwartale. Będzie to jednak kolejny telefon Chińczyków pozbawiony dostępu do usług Google. Jednak firma wpadła ostatnio na ciekawy pomysł, jak ułatwić użytkownikom własnych smartfonów dostęp do popularnych aplikacji z wykorzystaniem narzędzia AppSearch.

