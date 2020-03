Samsung Galaxy A41 to nowy smartfon Koreańczyków, którego cicha premiera odbyła się w Japonii. Cena nie jest jeszcze znana, ale rzućmy sobie okiem na dane techniczne tego modelu. Wiemy, że Samsung Galaxy A41 ma potrójny aparat fotograficzny oraz procesor MediaTek Helio P65. Jest też bateria o pojemności 3500 mAh.

Samsung Galaxy A41 pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera. Cena na razie jest tajemnicą. Telefon trafi na rynek w przyszłym kwartale. Zobaczmy sobie dane techniczne i to, co urządzenie ma do zaoferowania.

Samsung Galaxy A41 ma 6,1-calowy ekran AMOLED z małym wcięciem w postaci łezki. To panel o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Helio P65 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Bateria ma pojemność 3500 mAh i wspiera ładowarki o mocy 15 W.

Wiemy też, że Samsung Galaxy A41 ma potrójny aparat. Składa się on z sensorów 48, 8 i 5 MP. Przednia kamerka ma matrycę 25 MP, a obudowa spełnia założenia normy IP68. Smartfon trafi na rynek w trzech kolorach obudowy widocznych na załączonych renderach. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy A41 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy A41 – dane techniczne

6,1-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P65

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP z diodą LED

bateria o pojemności 3500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 10 z One UI 2

