OnePlus 8 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się już za około miesiąc. Tymczasem w środę firma zaprezentuje nowe logo. W rzeczywistości już wiemy, jak ono wygląda, bo dostrzeżono je na stronie jednego z chińskich urzędów. Plotki mówią, że OnePlus 8 Pro ma zadebiutować w okolicy połowy kwietnia.

OnePlus 8 Pro to smartfon, którego premiery spodziewamy się 14 kwietnia. Producent opublikował na łamach Weibo zapowiedź, że 18 marca coś ujawni. Sądzono, że będzie to właśnie data premiery nowych telefonów. Teraz jednak już wiemy, że chodzi o coś innego. To nowe logo, którym chce pochwalić się firma.

Najpierw nowe logo, a potem data premiery OnePlus 8 Pro

Chińczycy 18 czerwca pokażą swoje nowe logo i na potwierdzenie daty premiery modelu OnePlus 8 Pro jeszcze trochę poczekamy. Tymczasem firma nie dochowała nowego symbolu w tajemnicy. Dostrzeżono go na stronie jednego z chińskich urzędów. Zastrzeżono je w listopadzie 2019 roku. Teraz firma otrzymała zgodę.

Nowe logo widzicie powyżej po lewej stronie. Po prawej stare dla porównania. Widać, że zostało ono uproszczone. Zrezygnowana z czerwieni na rzecz czerni. Poza tym inaczej wygląda sama jedynka. Czy zmiana jest na plus, to musicie to już ocenić sami. Wkrótce producent powinien potwierdzić datę debiutu modelu OnePlus 8 Pro.

Jeśli OnePlus 8 Pro ma zadebiutować w połowie przyszłego miesiąca, to firma potwierdzi termin jeszcze w tym miesiącu lub najpóźniej na początku kwietnia. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Pete Lau ujawnił jednak, że cena będzie wyższa. Spowodowane to będzie m.in. przez 5G.

