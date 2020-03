Huawei Mate Xs dostępny w Polsce. Cena jest bardzo wysoka

Huawei Mate Xs to składany smartfon, który właśnie debiutuje w Polsce. Cena urządzenia nie jest niska, ale producent twierdzi, że to sprzęt wart swojej kwoty. Składany Huawei Mate Xs dostępny jest poprzez oficjalny sklep internetowy producenta. Można go też kupić w centrum handlowym Westfield Arkadia.