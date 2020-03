Redmi Note 9S w drodze. Xiaomi Malezja zapowiada premierę

Redmi Note 9S to nowy smartfon, który zapowiedziało Xiaomi Malezja. Domyślamy się, że tak naprawdę będzie to Redmi Note 9 Pro Max zapowiedziany ostatnio w Indiach. Po prostu, w tym kraju pojawi się pod inną nazwą. Debiut zaplanowano na 23 marca. W Polsce też czekamy na nowe modele, ale konkretnego terminu nie ma.

Redmi Note 9 Pro Max i tańszy wariant smartfona Xiaomi pokazało kilka dni temu. Teraz dowiadujemy się o modelu Redmi Note 9S. Zapowiedział je na swoim Facebooku malezyjski oddział firmy. Tam opublikowano teasery, które widzicie poniżej. Pierwszy prezentuje telefon z ekranem z dziurką dla kamery do selfie, którą wyśrodkowano w górnej części. Drugie przedstawia zarys aparatu fotograficznego.

Oczywiście, Redmi Note 9S to przebrandowany model, który pokazano pod inną nazwą kilka dni temu w Indiach. W rzeczywistości będzie to jedno i to samo urządzenie, ale w Malezji trafi pod inną nazwą. To nie pierwszy raz, gdy Xiaomi robi taki zabieg. Podobnie było w zeszłym roku w Indiach przy okazji premiery Note’ów 7.

Redmi Note 9S w Malezji, a my nadal czekamy w Polsce

Domyślamy się, że model Redmi Note 9 Pro Max trafi także do Polski. Nie wiadomo, kiedy jednak miałoby to nastąpić. Zapowiedź nie odbędzie się już zapewne w tym miesiącu i wcześniej spodziewajmy się flagowców z serii Xiaomi Mi 10. Europejska premiera tych modeli odbędzie się już 27 marca. Wkrótce też powinniśmy poznać datę debiutu nad Wisłą, która w tym przypadku też na razie pozostaje tajemnicą.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło