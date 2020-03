OnePlus 8 Pro to wyczekiwany smartfon i w końcu jest data premiery. Co prawda, jeszcze niepotwierdzona, ale informacje przekazało sprawdzone źródło. Plotki wskazują na debiut modelu OnePlus 8 Pro i tańszego modelu w połowie kwietnia. W niedługim czasie chińska firma powinna oficjalnie potwierdzić ten termin.

OnePlus 8 Pro według ostatnich plotek miał zadebiutować w okolicy połowy przyszłego miesiąca. Ostatnio pojawił się na stronie TENAA. Teraz pojawia się dokładna data premiery i jest nią 15 kwietnia (środa). Oczywiście, na razie to plotki, ale przekazał je leaker, który w przeszłości dostarczał sprawdzone informacje. To on mówił o wodoszczelnej obudowie.

OnePlus 8 Pro według informacji przekazanych przez CEO firmy, Pete Lau, ma być droższy od poprzednika. Spowodowane to jest m.in. przez implementację modemu 5G. Wyższe koszty produkcji przełożą się na wzrost ceny. Smartfon zapowiada się jednak bardzo obiecująco i co ciekawe, ostatnio został dostrzeżony w ręce Roberta Downeya Jr.

Data premiery OnePlus 8 Pro powinna zostać wkrótce potwierdzona

Data premiery smartfona OnePlus 8 Pro na razie jest niepotwierdzona. Domyślamy się jednak, że producent poda termin jeszcze przed końcem tego miesiąca. Najpóźniej powinno to nastąpić na początku kwietnia. Wtedy przekonamy się, czy te plotki rzeczywiście były prawdziwe.

OnePlus 8 Pro ma być najlepszym smartfonem w historii marki. Domyślamy się, że rzeczywiście tak będzie. Spodziewajmy się mocnych podzespołów obejmujących procesor Qualcomm Snapdragon 865, szybkich kości RAM typu LPDDR5 czy pojemnej baterii. Ma też pojawić się zwrotne ładowanie. Pozostaje też wierzyć, że producent mocniej skupił się na aparacie fotograficznym, bo w przypadku ostatnich modeli odstawał on od konkurencji.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: Twitter