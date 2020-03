Samsung Galaxy A71 5G coraz bliżej. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A71 5G to nowy średniak Koreańczyków, który musi już być blisko. Telefon został dostrzeżony na stronie wsparcia. To oznacza, że Samsung Galaxy A71 5G powinien zadebiutować w niedługim czasie. Częściowa specyfikacja techniczna wyciekła już wcześniej. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Samsung Galaxy A71 5G już pojawiał się w przeciekach. Jakiś czas temu do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna tego smartfona. Teraz doszukano się strony wsparcia dla tego modelu i to oznacza, że premiera z pewnością nie jest odległa. Urządzenie ukrywa się pod nazwą SM-A716B/DS, czyli jest to wariant dual SIM.

Samsung Galaxy A71 5G otrzyma procesor Exynos 980 oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca. Ekran nie powinien ulec zmianie względem wariantu z 4G. Będzie to więc 6,7-calowy panel Infinity-O o rozdzielczości Full HD+.

Smartfon Samsung Galaxy A71 5G otrzyma także baterię, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10. Oczywiście, z autorską nakładką One UI 2. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy A71 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy A71 5G – dane techniczne

6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 980

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z diodą LED – brak szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z One UI 2

