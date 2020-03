OnePlus 8 Pro i OnePlus 8 zbliżają się wielkimi krokami i wiemy, że ich premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem oba modele dostrzeżono na stronie TENAA. Co prawda, specyfikacja i dane techniczne na razie nie zostały ujawnione. Jednak same certyfikaty przybliżają je do rynkowego debiutu, który jest blisko.