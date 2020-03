Redmi Note 9 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi, który został, zgodnie z zapowiedziami, pokazany dziś w Indiach. Urządzenie trafi tam do sprzedaży 25 marca. Cena jest atrakcyjna. Rzućmy sobie na nie okiem.

Ceny Redmi Note 9 Pro Max

model z 6 GB RAM i 64 GB miejsca na dane – 14999 rupii indyjskich (ok. 780 złotych)

model z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 16999 rupii indyjskich (ok. 880 złotych)

model z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 18999 rupii indyjskich (ok. 980 złotych)

Oczywiście, jeśli smartfon pojawi się w Polsce, to u nas ceny powinny być wyższe. Jednak powinny to być ciągle kwoty w przedziale ok. 1200-1500 złotych. Zobaczmy, co Redmi Note 9 Pro Max ma do zaoferowania. Telefon jest ciekawy.

Redmi Note 9 Pro Max ma 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 720G z 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono wspomniane 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5020 mAh i w zestawie znajduje się ładowarka o mocy 33 W.

Ponadto Redmi Note 9 Pro Max ma także przednią kamerkę do selfie z matrycą 32 MP. Główny aparat fotograficzny ma matrycę 64 MP. Jest też kamerka 5 MP do zdjęć makro i obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dodatkowy do efektu rozmytego tła. Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenie pojawi się w Polsce. Dane techniczne Redmi Note 9 Pro Max znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 720G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

