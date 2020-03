Huawei P40 Pro Special Edition ma być specjalną wersją nowego flagowca. Możliwe, że pojawi się kamera do selfie z trzema sensorami. Czy ma to sens, to już musicie odpowiedzieć sobie sami. Sugeruje to jednak render, który pojawił się w sieci. Huawei wraz ze specjalnym wariantem P40 Pro może podnieść tu poprzeczkę.

Huawei P40 Pro Special Edition już pojawiał się w przeciekach. Teraz w sieci pojawił się nowy render i na nim można dostrzec w narożniku ekranu coś, co może wskazywać na to, że pojawi się kamera do selfie z trzema obiektywami. Rzućcie sobie na to okiem poniżej i sami oceńcie. W zwykłej wersji telefonu ma znaleźć się podwójny aparat z przodu.

Wiemy, że Huawei P40 Pro Special Edition ma być specjalną edycją nowego flagowca. Względem zwykłego modelu ma otrzymać dodatkowy obiektyw na pleckach (łącznie pięć), ale potrójna kamera do selfie to coś nowego. Trudno powiedzieć, czy tak rzeczywiście będzie. O tym przekonamy się już wkrótce.

Huawei P40 Pro Special Edition z premierą w tym miesiącu

Wszystkie trzy nowe flagowca Chińczyków mamy zobaczyć 26 marca. Dziś już wiemy, że będzie to konferencja online, bo przez koronawirusa wydarzenie w Paryżu z udziałem publiczności zostało odwołane. To tam ujrzymy dwa tańsze telefony oraz Huawei P40 Pro Special Edition. Do premiery już blisko.

Huawei P40 Pro zapowiada się ciekawie. Smartfon ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny z dużymi możliwościami z zakresu zoomu. CEO firmy niedawno stwierdził, że ma to być potężny telefon. Oficjalne ceny na razie nie są znane.

