Honor 30 Pro i Honor 30 5G to dwa smartfony submarki Huawei, których premiera ma odbyć się w kwietniu. Jeden z modeli został dostrzeżony na stronie organizacji 3C. Tam dowiadujemy się, że telefon otrzyma baterię, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 40 W. O nowych modelach wiadomo na razie niewiele.

Honor 30 Pro to nowy flagowiec submarki Huawei, którego premiera jest blisko. Wraz z nim pojawi się tańszy Honor 30 5G. Ten drugi smartfon jest już certyfikowany. Dostrzeżono go na stronie chińskiej organizacji 3C. Dokładnie pod nazwą kodową BMH-AN10. Sugeruje się, że początek jest skrótem od „Birmingham”. Dla porównania, modele V30 miały nazwy OXF-XXXX i był to skrót od Oxford.

Strona 3C nie ujawnia nam za wiele informacji. Certyfikowany tam model Honor 30 5G ma baterię, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 40 W. Jest też potwierdzenie, że urządzenie zapewnia łączność z sieciami nowej generacji. Więcej szczegółów tu nie znajdziemy.

Honor 30 Pro i Honor 30 5G z premierą za kilka tygodni

Jeden ze sprawdzonych leakerów, który w przeszłości dysponował dobrymi informacjami na temat planów Huawei, przekazał na Twitterze, że modele 30 zostaną zaprezentowane już w kwietniu. Dokładnej daty nie podano, ale coś musi być na rzeczy. W smartfonach spodziewajmy się procesorów HiSilicon Kirin 990 5G. Ten sam SoC znajdzie się w modelach Huawei P40, które zobaczmy pod koniec marca w Paryżu. Więcej szczegółów na razie nie jest znanych. Jednak im bliżej będziemy debiutu, tym będzie wiadomo coraz więcej.

