Vivo Nex 3S 5G gościł niedawno na stronie TENAA. Smartfon jest już blisko i wiemy, że data premiery to 10 marca, co producent już potwierdził. Specyfikacja telefonu przedostała się do sieci już wcześniej. Będzie to całkiem ciekawy flagowiec.

Vivo Nex 3S 5G ma procesor Snapdragon 865 oraz potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z głównego sensora 64 MP oraz teleobiektywu i obiektywu szerokokątnego z matrycami 13 MP. Przednia kamerka do selfie ma sensor 16 MP. Natomiast bateria ma pojemność 4250 mAh i wspiera ładowanie o mocy 44 W.

Ponadto Vivo Nex 3S 5G ma 8 lub 12 GB RAM oraz 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane. Wyświetlacz to panel AMOLED o przekątnej 6,89 cala i rozdzielczości Full HD+. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką producenta. Dane techniczne smartfona Vivo Nex 3S 5G znajdziecie poniżej.

Vivo Nex 3 5G – dane techniczne

6,89-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2256 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 16 Mpix do selfie i wideorozmów

aparat fotograficzny 64 + 13 + 13 Mpix z diodą LED

bateria o nominalnej pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

219,5 g

Android 9 Pie z nakładką producenta

