OnePlus 8 5G i OnePlus 8 Pro mają zadebiutować już za kilka tygodni. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie, a na nim została uchwycona instrukcja tańszego modelu. Opisuje ona pierwsze kroki z urządzeniem. Widać też render smartfona. Wygląd telefonu pokrywa się z tym, co pojawiało się w starszych przeciekach.

OnePlus 8 5G wraz z modelem Pro według ostatnich plotek zadebiutują za kilka tygodni. Mamy je zobaczyć w trakcie konferencji online. Teraz mamy okazję rzucić okiem na nowe zdjęcie, a na nim pojawia się instrukcja tańszego smartfona. Rzućmy sobie na to okiem.

Instrukcja dla OnePlus 8 5G widoczna jest poniżej. Opisuje ona pierwsze kroki z urządzeniem i jest to swego rodzaju wprowadzenie. Telefon pod kątem wyglądu przypomina to, co widzieliśmy już wcześniej. Ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki, które umieszczono w lewym górnym narożniku. Za wiele tu jednak nie widać.

OnePlus 8 5G będzie tańszym modelem od wersji Pro. Otrzyma aparat z trzema obiektywami, a nie czterema. Jednak sam ekran Fluid Display też powinien być obecny i powinniśmy liczyć na odświeżanie w 120 Hz. Znane dane techniczne smartfona OnePlus 8 5G znajdziecie poniżej.

OnePlus 8 5G – dane techniczne

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności około 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160,2 x 72,9 x 8,1 mm

Android 10 z OxygenOS 10

źródło: Weibo