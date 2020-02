Redmi Note 9 to smartfon, który przez fanów marki Xiaomi jest mocno wypatrywany. Możliwe, że otrzyma on nowy procesor Helio P95, który zapowiedział MediaTek. W modelu Redmi Note 9 Pro spodziewamy się innego układu z serii G. Xiaomi ciągle milczy w kwestii daty premiery nowych średniaków i nie wiemy, kiedy zadebiutują.

Redmi Note 9 Pro to wypatrywany smartfon. Co nie dziwi, bo poprzednik był naprawdę ciekawy i Xiaomi obecnie musi spełnić niemałe oczekiwania. Tymczasem MediaTek zaprezentował nowy procesor dla średniaków i jest nim Helio P95. Jest bardzo możliwe, że ten układ SoC trafi do tańszego smartfona bez dopisku Pro.

To właśnie Redmi Note 9 ma szansę dostać pod obudową Helio P95. MediaTek umieścił tu dwa rdzenie Cortex-A75 2,2 GHz oraz sześć Cortex-A55 2,0 GHz. GPU to Imagination PowerVR GM 94446. Jest też kontroler pamięci LPDDR4x oraz UFS 2.1. Nie zabrakło również wsparcia dla modemu LTE kat. 12.

Xiaomi ciągle milczy w kwestii debiutu Redmi Note 9 Pro

Niedawno sądziliśmy, że Redmi Note 9 Pro jest naprawdę blisko. Świadczyły o tym cięcia w cenach poprzedników. Potem jednak okazało się, że nic z tego. Na debiut ciągle trzeba czekać. Jakby tego było mało, to nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. Jednak na ten kwartał pewnie nie ma już co liczyć. Może w kolejnym.

Oczekiwania fanów wobec Redmi Note 9 Pro z pewnością są duże. Nie wiadomo, na jaki procesor zdecyduje się tu Xiaomi. Możliwe, że będzie to kolejny układ firmy MediaTek z serii G. O tym jednak przekonamy się z czasem.

