Pixel Launcher z systemu Android 11 skrywa pewne nowości, których doszukali się testerzy. Umieszczono je już w pierwszej wersji Developer Preview. Wiemy, że Android 11 beta zostanie udostępniony przez Google dopiero za kilka miesięcy. Nastąpi to w maju po konferencji I/O 2020. Zobaczmy, co nowego skrywa Pixel Launcher.

Pixel Launcher zaszyty w systemie Android 11 Developer Preview 1 także skrywa pewne nowości. Jednak znajdują się one w fazie rozwoju i w celu ich aktywacji trzeba było zmodyfikować oprogramowanie. Dopiero wtedy da się je normalnie włączyć. Google z czasem je zapewne udostępni do testów i możliwe nastąpi to w momencie, gdy zostanie wydany Android 11 Beta, czyli w maju. Zobaczmy więc, co nowego znaleziono.

Nowości dla Pixel Launcher w systemie Android 11

Pojawiają się nowe akcje w poglądzie ostatnich aplikacji. Są to: wybierz, zrzut ekranu i udostępnianie. Wyświetlają się one bezpośrednio pod kartą. Możecie to zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym. Pixel Launcher z systemu Android 11 ukrywa również indywidualne sugestie aplikacji. Nową opcję widać na kolejnym zrzucie ekranowym. Pojawia się ona w menu na samym dole (pod skrótami do informacji o aplikacji oraz widżetach).

Ostatnia z nowości, którą skrywa nowy Pixel Launcher, jest automatyczne nadawanie nazw folderom. Będą one tworzone na podstawie zawartości. Możecie zobaczyć, jak to może działać na poniższym wideo. Tymczasem nie pozostaje nic innego, jak czekać na wydanie systemu Android 11 Beta. Będzie go można testować nie tylko na Pixelach, ale także innych smartfonach. Jednak ich lista na razie nie jest znana.

źródło: XDA-Developers