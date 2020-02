P40 Pro i Huawei P40 to smartfony, których premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem dowiadujemy się, że otrzymają one Wi-Fi 6 Plus i będzie to autorskie rozwiązanie. Wygląda na to, że zwykłe Wi-Fi 802.11ax dla Huawei to za mało. Mają też pojawić się specjalne routery, które zaoferują obsługę tej technologii.