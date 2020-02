Mi 10 Lite to średniak Xiaomi, który pewnie się pojawi. W sieci pojawiły się rendery, które miałyby rzekomo przedstawiać smartfona. Widać na nich aparat podobny do kamery modelu OnePlus 7T. Niestety, w rzeczywistości nie jest to Xiaomi Mi 10 Lite, a twórczość jakiegoś grafika. Przedstawione rendery są nieprawdziwe.

Xiaomi Mi 10 Lite to smartfon, który z czasem pojawi się w ofercie. Na razie są to droższe flagowce, które w Chinach rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Tymczasem pojawiły się rendery mające rzekomo prezentować tańszy telefon. Na pleckach widać coś, co wygląda jak kamera zapożyczona z modelu OnePlus 7T. Nie dajcie się jednak zwieść.

To, co widzicie poniżej, to nie są prawdziwe rendery prezentujące smartfona Xiaomi Mi 10 Lite. Choć domyślam się, że zaraz na kilku serwisach pojawią się takie informacje. Cóż, co zrobić, ale tutaj tak naprawdę widzimy jakiś koncept grafika, który puścił wodzy fantazji. Nie jest to nic innego.

Xiaomi Mi 10 Lite pewnie zadebiutuje, ale bez aparatu jak z OnePlus 7T

Domyślamy się, że Xiaomi Mi 10 Lite zostanie dodany do oferty. Wszak tego typu średniaki pojawiały się w portfolio Chińczyków po premierze ostatnich flagowców z serii. Dlaczego więc tym razem miałoby być inaczej? Jednak na razie nie wiemy o tym telefonie prawie nic. Z wyjątkiem tego, że ma dostać ekran z przekątną ponad 6 cali.

Na więcej szczegółów o Xiaomi Mi 10 Lite trzeba będzie poczekać. Będzie to zapewne odczuwalnie tańszy model od zaprezentowanych w lutym flagowców. Jednak na informacje o specyfikacji i wyglądzie jeszcze poczekamy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość.

źródło