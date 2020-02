Redmi K30 Pro 5G to flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w marcu. Tymczasem mamy pierwszy render. Z tyłu telefon wygląda podobnie do tańszych modeli. Jednak Redmi K30 Pro 5G ma ekran bez żadnych wcięć. Wygląda na to, że Xiaomi zdecydowało się na wysuwany u góry aparat fotograficzny do selfie.

Redmi K30 Pro 5G to flagowiec, który ma zadebiutować w marcu. Niedawno dostrzeżono go w Geekbench. Starsze plotki sugerowały, że Xiaomi zdecydowało się na ekran bez wcięć. Wygląda na to, że tak rzeczywiście jest, co sugeruje render, który wyciekł do sieci. Oczywiście, o ile jest prawdziwy.

Poniższy render Redmi K30 Pro 5G ukazuje nam podwójny aparat fotograficzny do selfie, który jest wysuwany. Z tyłu możemy zobaczyć aparat fotograficzny z czterema obiektywami, który wygląda podobnie do kamery z poprzednich modeli pokazanych w grudniu. Xiaomi podjęło ciekawe decyzje. Premiera jest już blisko.

Dokładna data premiery Redmi K30 Pro 5G nie jest znana. Wiemy tylko tyle, że prezentacja ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Firma przed samym debiutem zacznie podgrzewać atmosferę. Pewnie udostępni oficjalne rendery i wtedy przekonamy się, czy ten był autentyczny. Znane dane techniczne Redmi K30 Pro 5G znajdziecie poniżej.

Xiaomi Redmi K30 Pro 5G – dane techniczne

~6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

podwójna kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

