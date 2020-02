EMUI 10 Stable z systemem Android 10 dla Huawei Mate 10 zostało udostępnione już w Chinach. Wiemy, że uaktualnienie powinno pojawić się także w innych regionach. Na razie jednak czekamy, a tymczasem dowiadujemy się, że smartfon zostaje pozbawiony wsparcia i aktualizacje udostępniane co miesiąc na ten model trafiać nie będą. Co kwartał też nie.

Co jednak ciekawe, najrtańszy Huawei Mate 10 Lite znajduje się na liście tych modeli, które dostają aktualizacje co kwartał. Jednak prawda jest taka, że koniec tego konkretnego smartfona też jest już blisko. Urządzenie wkrótce zostanie pewnie całkowicie uśmiercone.

Huawei Mate 10 dostanie EMUI 10 Stable, ale kolejne aktualizacje już nie

Domyślamy się, że Huawei Mate 10 dostanie EMUI 10 Stable globalnie w tej połowie roku. Jednak potem nie dostanie już pewnie żadnych aktualizacji oprogramowania. Ewentualnie jakąś pomniejszą. Nie ukrywajmy, ale to smartfon z 2017 roku. Jest już wspierany ponad trzy lata, co jest w świecie Androida naprawdę długim okresem. Niedługo jednak zostanie definitywnie porzucony, co warto mieć na uwadze. Użytkownicy nie powinni w żadnym wypadku liczyć na dostępność aktualizacji do EMUI 11 z Androidem 11, która jest już pewnie na jakimś wczesnym etapie przygotowań. Oficjalna zapowiedź powinna odbyć się latem.

