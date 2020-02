OnePlus 8 Pro według ostatnich przecieków ma zadebiutować nieco wcześniej. Plotki mówią o końcu marca lub kwietniu. Smartfon gościł niedawno w benchmarku Geekbench. Teraz dowiadujemy się, że ma pojawić się wodoszczelność na poziomie normy IP68. To oznacza, że urządzenie otrzyma stosowny certyfikat.

OnePlus 8 Pro z obudową zgodną z normą IP68 sprawi, że smartfon będzie pyło- i wodoszczelny. Będzie go można zanurzyć na większą głębokość na co najmniej 30 minut. Na tym jednak nie koniec. W planach Chińczyków jest jeszcze inny certyfikat, o który starają się Chińczycy. Jest to dla nich bardzo ważna kwestia.

OnePlus 8 Pro nie tylko z certyfikatem IP68

Firma chce także, aby OnePlus 8 Pro otrzymał certyfikat Android Enterprise Program. To pozwoli zwrócić uwagę sprzętu przez użytkowników biznesowych. Firma potwierdziła, że rzeczywiście stara się o uzyskanie takiego logo u Google. To jednak wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymogów.

Premiera OnePlus 8 Pro odbędzie się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dokładny termin debiutu nie jest znany. Wiemy jednak, że powinniśmy spodziewać się konkretnych podzespołów. W tym procesora Qualcomm Snapdragon 865 i szybkich kości pamięci LPDDR5,

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter