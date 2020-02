Samsung Galaxy A70e to nowy średniak Koreańczyków i mamy okazję zobaczyć, jak wygląda ten smartfon. W sieci pojawiły się rendery, na których widać telefon. Możemy go obejrzeć z każdej strony. Samsung Galaxy A70e ma ekran ze wcięciem w postaci łezki oraz potrójny aparat fotograficzny umieszczony na pleckach.

Samsung Galaxy A70e doczekał się przecieku i w sieci pojawiły się jego rendery. Przygotował je nie kto inny jak Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Dzięki temu możemy zobaczyć urządzenie z każdej strony. Znamy też pewne szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej, ale są one znikome.

Samsung Galaxy A70e ma ekran z małym wcięciem u góry dla kamerki do selfie w postaci łezki. Z wyliczeń Hemmerstoffera wynika, że jest to panel o przekątnej 6,1 cala. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z obiektywami umieszczonymi pionowo i diodą LED. Jednak szczegóły kamery nie są znane. Na pleckach widać także czytnik linii papilarnych.

Co ważne, Samsung Galaxy A70e ma klasyczne złącze słuchawkowe. Umieszczono je na górze obudowy. Następnie mamy złącze microUSB. Niestety, na USB C nie ma co tu liczyć. Wymiary telefonu to 156,8 x 76,45 x 9,35 mm (9,45 mm w miejscu wystającego aparatu). Rendery stworzone przez Steve’a Hemmerstoffera znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy A70e na razie z tajemnicami

Więcej informacji o tym telefonie nie jest znanych. Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A70e na razie pozostaje tajemnicą. Możliwe, że więcej szczegółów poznamy wkrótce. Premiera pewnie odbędzie się w tym lub przyszłym kwartale. Cena na razie również nie jest znana, ale będzie to tańszy model.

