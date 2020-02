Galaxy S20 i Galaxy Z Flip otrzymały ciekawą funkcję związaną z systemem Windows 10. To wspólny schowek, który pozwoli na kopiowanie i wklejanie pomiędzy różnymi urządzeniami. Wiemy, że takie rozwiązanie będzie unikalne tylko dla tegorocznych flagowców marki Samsung. Na innych telefonach na razie się nie pojawi.

Samsung Galaxy S20 i Galaxy Z Flip to smartfony, które powinny przypaść do gustu użytkowników systemu Windows 10. Microsoft oraz Koreańczycy opracowali wspólnie unikalną funkcję i jest nią uniwersalny, wspólny schowek. W ten sposób kopiowanie i wklejanie pomiędzy różnymi urządzeniami będzie proste, jak nigdy wcześniej. Jak to ma działać?

Wspólny schowek umożliwi kopiowanie plików pomiędzy smartfonami Galaxy S20 i Galaxy Z Flip oraz komputerami z Windows 10. Czynność zaczyna się na jednym urządzeniu i kończy na innym. W ten sposób można będzie kopiować tekst czy obrazy. Jednak w przypadku tych ostatnich pliki o wielkości powyżej 1 MB mogą tracić oryginalną jakość. Będą więc kompresowane, co warto mieć na uwadze.

Wspólny schowek z Windows 10 tylko dla Galaxy S20 i Galaxy Z Flip

Nowa funkcja jest częścią aplikacji Twój telefon, którą doskonale znają użytkownicy urządzeń z Windows 10. Niestety, nowość zostanie na razie udostępniona tylko dla użytkowników smartfonów Galaxy Z Flip i Galaxy S20. Takie informacje można znaleźć w artykule opublikowanym na stronach wsparcia Microsoftu. Pewnie z czasem to się zmieni, ale na razie będą ograniczenia. Wspólny schowek opiera swoje działanie nie tylko na sieciach Wi-Fi. W przypadku połączenia z siecią komórkową też ma działać.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło