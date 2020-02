Pixel 5 XL to nowy flagowiec Google, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem mamy pierwszy render, który prezentuje prototyp. Tam widzimy, że Google Pixel 5 XL dostanie potrójny aparat fotograficzny. Jednak sama wyspa dla kamery jest po prostu wręcz tragicznie zaprojektowana.

Google Pixel 5 XL zostanie zaprezentowany jesienią tego roku. Oczywistym jest jednak, że producent ma już niejeden prototyp, a wiele z nich. To normalne, bo nowe smartfony przygotowuje się miesiącami. Na wiele miesięcy przed premierą mamy okazję zobaczyć render, który prezentuje jeden z projektów.

Render Google Pixel 5 XL ujawnia okropny aparat

Google Pixel 5 XL widoczny jest poniżej. Render prezentuje tył smartfona i widać na nim wyspę z aparatem fotograficznym. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę źle. Sam wygląd i rozmieszczenie obiektywów jest bardzo nietrafione. Choć podejrzewam, że może znaleźć się ktoś, komu taki design się spodoba. Na pocieszenie jest fakt, że jest to zapewne jeden z wielu prototypów i liczyć na to, że firma nie zdecyduje się na jego wybór.

Poza renderem na razie o Google Pixel 5 XL wiadomo bardzo niewiele. Pewne jest, że pojawi się procesor Qualcomm Snapdragon 865. Jest jeszcze zbyt wcześnie na konkretne przecieki. Na te przyjdzie czas później. Biorąc jednak pod uwagę historie sprzed lat, możemy być pewni, że przed premierą poznamy prawie wszystkie szczegóły.

źródło