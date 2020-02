Xiaomi Mi 10 5G debiutował wczoraj, a dziś ruszyła jego sprzedaż. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie kupić telefon, to na razie możliwe jest to tylko w Chinach. Nie wiemy, kiedy w Polsce będzie istniała taka możliwość. Tymczasem Xiaomi Mi 10 5G w Państwie Środka został wyprzedany w jedną minutę.

Xiaomi Mi 10 5G został pokazany w Chinach wczoraj. Ma konkretny aparat fotograficzny, który stanął na szczycie podium DxOMark Mobile. Na razie nie wiadomo, kiedy smartfon pojawi się w Polsce. Premiera modelu global planowana była na MWC 2020, ale została odwołana. Obecnie czekamy na nowy termin, a tymczasem można go było dziś kupić w Państwie Środka.

Dziś odbyła się pierwsza sprzedaż Xiaomi Mi 10 5G w Chinach. Smartfon wyprzedał się dosłownie w minutę. Producent nie ujawnił liczby sprzedanych sztuk, ale wiemy, że wygenerował ponad 200 mln juanów (ok. 112 mln złotych) przychodu. 18 lutego będzie można nabyć wariant Pro. Natomiast w przypadku tańszej edycji kolejna sposobność nadarzy się 21 lutego.

Gdzie kupić Xiaomi Mi 10 5G i kiedy zobaczymy go w Polsce

W Chinach sprzedaż Xiaomi Mi 10 5G prowadzona jest w oficjalnych kanałach sprzedaży firmy. Są to m.in. Tmall, JD.com czy Xiaomi Mall. Niestety, nas bardziej ciekawi, kiedy smartfon pojawi się w Polsce. Nie liczmy na to, że nastąpi to wcześniej niż w drugiej połowie marca. Ciągle czekamy na zapowiedź modelu global, który to trafi do sklepów w kraju. Jednak nowego terminu premiery na razie nie ma. Informacje na ten temat zostaną podane z czasem.

