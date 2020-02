Galaxy S20 Ultra 5G i Galaxy S20 Plus będą dostępne w Polsce także z modemami 5G. Jednak, co wyjaśnił rzecznik Orange Polska, dwie częstotliwości nie będą obsługiwane. To 2100 i 2600 MHz. To oznacza nic innego jak to, że w kraju będą wspierać sieci nowej generacji dopiero na częstotliwościach docelowych.

Samsung Galaxy S20 Ultra i Galaxy S20 Plus są obecnie dostępne w ramach przedsprzedaży. Oba telefony w kraju będzie można kupić z modemami nowej generacji (pierwszy z nich tylko z takim). Jak jednak wygląda kwestia w obsłudze częstotliwości? Rąbka tajemnicy uchylił Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

W Polsce dwie częstotliwości nie będą obsługiwane

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, jak i model Plus w Polsce nie będą obsługiwać częstotliwości 2100 i 2600 MHz. To oznacza nic innego jak to, że sieci nowej generacji będą już wspierane na docelowych 3,4-3,8 GHz. Warto to mieć na uwadze. Orange Polska ostatnio zresztą wyjaśniało, że nie zamierza dopuszczać się praktyk związanych z nowymi sieciami, które prowadzi konkurencja.

Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to drogi smartfon. Spora część klientów kupi go właśnie z myślą o obsłudze sieci nowej generacji. Dlatego warto mieć na uwadze, kiedy to będzie działało. Dane techniczne obu smartfonów znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 gramów

Android 10 z One UI 2

Samsung Galaxy S20 Plus – dane techniczne

6,7-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 64 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G lub 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

188 gramów

Android 10 z One UI 2

