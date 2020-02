Unpacked 2020 i premiera Galaxy S20 już dziś. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać na żywo to wydarzenie, to będzie live stream. Konferencja Samsunga będzie dostępna do obejrzenia w sieci. Smartfony Galaxy S20 były obiektem wielu przecieków. W trakcie dzisiejszego Unpacked 2020 wszystko stanie się jasne.