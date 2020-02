Galaxy S20 Ultra 5G to jedyny z modeli marki Samsung, który otrzyma Space Zoom 100X. Nowa funkcja została zaprezentowana na wideo. Jeszcze zanim odbyła się premiera Samsunga Galaxy S20 Ultra 5G, która zbliża się wielkimi krokami. To już ostatnie przecieki przed konferencją Unpacked 2020. Pozostało już tylko kilka godzin.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że otrzyma jeszcze lepszy aparat od modelu Plus. Już niedługo rozpoczyna się Unpacked 2020. Smartfon dostanie konkretny aparat. Tuż przed premierą doszło do przecieku i funkcję Space Zoom 100X mamy okazję zobaczyć na wideo.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G jako jedyny dostanie Space Zoom 100X. Możliwości tego rozwiązania możecie zobaczyć na poniższym wideo. Trzeba przyznać, że robi to niezłe wrażenie. Widać to we fragmencie filmu, który rozpoczyna się w 1 minucie i 13 sekundzie.

Wiemy, że Space Zoom 100X to jedna z najważniejszych funkcji modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Pozostałe flagowce jej nie dostaną. Koreańczycy umieścili taką nazwą na wyspie z aparatem. Będzie to więc jeden z najważniejszych punktów marketingowych. Premiera już po 20:00 naszego czasu. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G z Space Zoom 100X – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 gramów

Android 10 z One UI 2

źródło