Bixby Routines również dla Galaxy S9 i Galaxy Note 9 z One UI 2

Bixby Routines to funkcja ogłoszona w zeszłym roku. Nie trafiła jednak na flagowce Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9 po aktualizacji do One UI 2 z Androidem 10. Można ją jednak uruchomić. Istnieje na to sposób, aby zmusić Bixby Routines do działania na telefonach z 2018 roku, a nierzadko nawet starszych.

Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9 dostały już aktualizację do systemu Android 10. Jednak wraz z One UI 2 nie wprowadzono Bixby Routines z zeszłorocznych flagowców. Pomimo tego, że funkcja trafiła na wybrane średniaki z serii A. Opracowano jednak sposób, aby aktywować takie rozwiązanie również na tych telefonach, które oficjalnie go nie dostały.

Bixby Routines pozwala na konfigurowanie automatycznych reguł dla różnych zadań. Coś na zasadzie IFTTT. Zresztą, podobną funkcjonalność oferuje także Asystent Google. Serwis źródłowy wyodrębnił plik z nową wersją. Okazuje się, że jego instalacja na pokładzie modeli Galaxy S9 i Galaxy Note 9 sprawia, że opcje są dostępne.

Tak aktywujesz Bixby Routines na Galaxy S9 i Galaxy Note 9 z One UI 2

Najpierw musicie sięgnąć po odpowiedni plik APK z Bixby Routines, który pobierzecie pod tym adresem. Następnie należy go zainstalować, ale pamiętajcie, że aplikacje z niezaufanych źródeł dodajecie na telefonach jedynie na własną odpowiedzialność. Potem trzeba udać się do ustawień, gdzie w sekcji z zaawansowanymi opcjami pojawi się ta, której szukacie.

Bixby Routines działa na Samsungach Galaxy S9 i Note 9, które mają zainstalowany system Android 10 z One UI 2. Co jednak ciekawe, część użytkowników modelu S8, który to pozostał na Androidzie Pie, informuje, że u nich też się uruchamia. Inni jednak twierdzą, że aplikacja od razu się zamyka.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: AndroidPolice