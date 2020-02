P40 Pro to nowy flagowiec Huawei, który doczekał się kolejnego przecieku. Tym razem jest to zdjęcie, które ujawnia prawdziwy wygląd smartfona. Możemy zobaczyć Huawei P40 Pro z przodu. Telefon prezentuje się naprawdę dobrze i ma ekran z bardzo wąskimi ramkami. Jest to zakrzywiony wyświetlacz z podwójnym wcięciem.